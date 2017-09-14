Сегодня, 14 сентября, на полигоне Гончаровское в Черниговской области состоялись удачные испытания беспилотника ударного действия. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, одна из задач, которую ставил Совет национальной безопасности и обороны Украины перед отечественным оборонно-промышленным комплексом - «налаживание производства качественных беспилотных летательных аппаратов боевого применения».

«Разведывательно-ударный комплекс «Сокол», который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия» - отметил Турчинов, добавив, что сегодняшние испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях: «Порывы ветра были 14-17 метров в секунду». «Несмотря на эти проблемы, практически все задачи, которые были поставлены, - выполнены, цели - поражены», - отметил он.

Секретарь СНБО Украины сообщил, что этот беспилотник - «продукт успешной кооперации украинского предприятия «ЧеЗаРа» с польскими партнерами».

«Испытания прошли успешно продемонстрировали эффективность этих беспилотных комплексов. Следующий шаг - поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях», - сказал он.

Секретарь СНБО Украины после совещания с производственниками и военными сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА «значительно большей дальности применения и с мощными боевыми характеристиками».