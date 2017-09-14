В квартире одного из участников происшествия на пункте пропуска «Шегини» полиция нашла оружие и боеприпасы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Полицейские провели санкционированный обыск в квартире одного из участников акции 13 сентября. Там правоохранители обнаружили автомат Калашникова и более тысячи патронов – 790 шт. калибра 5,45 мм и 301 шт. калибра 7,62 мм.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование, чтобы выяснить их происхождение.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Полиция расследует происшествие по трем статьям.

По состоянию на 13 сентября 2 участника событий арестованы.