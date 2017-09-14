Национальный банк Украины до конца текущего года ожидает поступления 2 млрд долл. от Международного валютного фонда и 600 млн евро от Еврокомиссии. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе брифинга в Нацбанке.

По его словам, позитивное влияние на уровень международных резервов также окажет размещение правительством еврооблигаций, однако пока объем поступлений от этой операции не известен, сообщает УНИАН.



Как ранее сообщал ForUm, 11 марта 2014 года ключевой кредитор страны Международный валютный фонд одобрил новую четырехлетнюю программу сотрудничества с Украиной с объемом кредитования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Украина может получить пятый транш МВФ в размере до 1,9 млрд долл. осенью, а не летом, как планировалось ранее, заявил министр финансов Александр Данилюк.