В селе Скибенцы Погребищенского района под задний винт вертолета Ми-2, который выполнял работы по внесению химикатов на поле, попал агроном сельскохозяйственного предприятия. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области

По предварительной информации, при выполнении работ по внесению химикатов на поля во время дозаправки вертолета водой, 40-летний агроном предприятия, приблизившись к работающему авиатранспорту при невыясненных обстоятельствах попал под задний винт вертолета.

В результате происшествия житель Киевской области получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

В рамках расследования уголовного производства назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены обстоятельства произошедшего.