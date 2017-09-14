Сегодня, 14 сентября, состоялось перемещение 19 украинских осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы в так называемой «ДНР» и выразивших желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию.

Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В целом состоялось 9 подобных перемещений украинских осужденных из мест несвободы так называемой «ДНР», благодаря чему удалось переместить 166 человек, а также 12 человек из пенитенциарных учреждений АР Крым.