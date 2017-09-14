Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса подчеркнул, что одним из приоритетов власти является защита и поддержка среднего класса в Украине. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«От чего сейчас страдает средний класс? В первую очередь – несправедливые суды. Во вторую очередь – давление силовиков», - сказал Порошенко.

По его словам, Администрация Президента, правительство, министерства научились открыто работать с общественностью, однако силовые структуры остаются закрытыми. «Думаю, пора эту дверь открыть. Научиться слышать бизнес и эффективно работать с ними», - заявил Порошенко. Он добавил, что речь не идет о том, чтобы ограничивать силовиков в расследовании преступлений.

«Расскажите мне, зачем устраивать «маски-шоу»? Почему сначала делать «маски-шоу», а только потом отправлять запрос на получение информации? Может, изменить порядок. Это будет более эффективно», - отметил он, добавив, что власти готовы внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос.

Порошенко также отметил необходимость эффективного распределения функций силовиков в контактах с бизнесом. «Не могут десяток правоохранительных органов по очереди стучать в дверь. Даже не стучать, а выламывать двери бизнеса. Именно поэтому тезис о создании службы финансовых расследований абсолютно назрела», - сказал он, выразив уверенность, что в течение короткого периода времени разработанный законопроект должен быть предложен бизнесу для обсуждения. Глава государства подчеркнул, что рассмотрение и принятие закона о службе финансовых расследований должно состояться как можно быстрее.

«Мы решительно настроены на то, чтобы сконцентрировать взаимодействие правоохранительных органов и бизнеса», - подчеркнул Президент.