Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса отметил, что макроэкономическая и макрофинансовая ситуация в Украине кардинально изменилась, а доходы государственного бюджета выросли за счет детенизации и коррупцией. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Резко выросли доходы госбюджета за счет детенизации, за счет борьбы с коррупцией. Это является ярким свидетельством того, что финансовые, теневые потоки, которые ранее питали коррупционеров и преступников, на сегодняшний день наконец заведены в госбюджет», - заявил Порошенко.

Президент отметил, что значительно возрос удельный вес ЕС во внешней торговле, в частности в 2009 году она составляла 25%, в 2014 году – 30%, сейчас она составляет 40%.

Глава государства также подчеркнул, что в рамках политики децентрализации особенно возросли доходы местных бюджетов и расходы, направляемые на развитие. В отдельных территориальных общинах они увеличились в 7-10 раз.

Президент напомнил о росте минимальной заработной платы и, соответственно, росте средней зарплаты в государстве. Также была существенно снижена ставка единого социального взноса для работодателей и сокращено количество налогов.

Глава государства подчеркнул, что введена прозрачность расходования государственных средств путем публичного доступа ко всем расходам государственного бюджета. Также он напомнил, что введена система электронного администрирования НДС и единый реестр возмещения НДС.