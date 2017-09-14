Военная агрессия РФ против Украины может трансформироваться в более изощренную - в «миротворческую».

Те, кто рисуют Путина в карикатурном стиле, или приписывают ему разного рода психологические болезни, или даже безумие, на самом деле делают вредное дело.

Во-первых, потому что любой военный человек вам скажет, что недооценивать врага нельзя – это первый, но верный шаг к поражению.

А во-вторых, Путин, даже находясь в статусе авторитарного диктатора, остается только верхушкой системы, которая работает постоянно, вдумчиво и целенаправленно. Работает против нас, против Украины.

Стоит осознавать, что все наши эмоциональные всплески, политические дрязги, любое свидетельство несовершенства государственного механизма наподобие лишения гражданства оппозиционного политика и его беспрецедентный прорыв через государственную границу в окружении «законопослушных» народных депутатов – все это используется нашим врагом. Который действует вдумчиво, системно и профессионально.

Косвенным подтверждением этого служит мощная информационная волна, поднятая накануне открытия новой сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начала работу 12 сентября в Нью-Йорке.

Сначала в телефонном разговоре с канцлером Ангелой Меркель российский лидер «милостиво» согласился на присутствие миротворцев не только на линии разграничения, но и на всей территории Донбасса, но исключительно для безопасности персонала ОБСЕ. Чуть позже Председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц в своем Twitter поприветствовал переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель по содействию охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Напомним, что президент Российской Федерации В.Путин «внезапно» согласился на развертывание международной миротворческой миссии в зоне военного противостояния на Донбассе и объявил об этом 5 сентября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае, за неделю до начала заседания Генеральной ассамблеи ООН, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Таким образом, даже несмотря на то, что сам В.Путин не планирует в этом году участвовать в заседании Генеральной ассамблеи ООН, российская сторона уже успела создать контекст и соответствующий фон для инициативы Президента Украины П.Порошенко о введении миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса, которую он намерен представить во время этой же сессии Генассамблеи ООН.

Военные люди называют такое действо «перехватом инициативы». Надо признать, что политический цирк, устроенный М.Саакашвили на западной границе Украины и поддержанный достаточно одиозными украинскими политиками, состоялся в очень «удачное» время для того, чтобы дискредитировать как самого Президента Украины, так и его миротворческие инициативы, которые он намерен объявить в Нью-Йорке.

Это не игрушки. Это – взрослая профессиональная игра. И пока не в нашу пользу.

КРЕМЛЮ ДОВЕРЯТЬ НЕ СТОИТ

На первый взгляд – такая «миротворческая» инициатива российской стороны кажется уступкой Москвы, которая ранее занимала совсем противоположную позицию и категорически выступала против привлечения международных миротворцев на Донбасс. Небезосновательно считается, что развертывание международного миротворческого контингента на Донбассе фактически может исключить расширение масштабов вооруженной агрессии России против Украины, которая уже более трех лет остается главной угрозой безопасности нашего государства. Понятно, что такое развитие было бы выгодным для Украины, особенно для установления международного контроля и независимой верификации трансграничного движения на восточной, проблемной границе Украины с Российской Федерацией.

Но, оказывается, не все так просто. Одновременно Путин подчеркнул, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ (то есть он предложил, чтобы наблюдателей ОБСЕ на Донбассе защищали миротворцы) – и только на линии разграничения сторон конфликта, а не на каких-то других территориях. Кроме того, по его словам, решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, а это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик – ДНР и ЛНР. Последняя «уступка» Путина – мол, миротворцы могут охранять миссию ОБСЕ где угодно – не меняет сути дела.

То есть, как и раньше, демонстративное «согласие» Москвы на размещение международных миротворцев на Донбассе имеет целью реализацию исключительно российских интересов, а инициативы В.Путина ни в коем случае не свидетельствуют об изменении отношения России к конфликту. Другими словами, Кремль готовит для Украины коварную геополитическую ловушку.

Прежде всего, это касается «замораживания» конфликта в регионе на выгодных для России условиях и на неопределенный срок, а именно: создание видимости выполнения ею Минских договоренностей в части вывода российских войск с оккупированных территорий, с одновременным недопущением возможности восстановления Украиной контроля над ними и неконтролируемым участком российско-украинской границы.

В случае реализации такого плана Россия получит возможность апеллировать к США и ЕС, мол, нет причин для продолжения международных санкций против нее. Одновременно она сможет обосновывать свои требования о необходимости выполнения Украиной политической составляющей мирного плана по предоставлению особых статусов так называемым «ДНР» и «ЛНР». При этом выполнение Украиной условия России об обязательном согласовании миротворческого контингента с самопровозглашенными республиками фактически будет позиционировать их как полномочных участников переговоров. Именно этого Кремль и добивается с самого начала войны против Украины.

ОБ ОРУЖИИ И ОПТИМИСТАХ

На этой же пресс-конференции (по итогам саммита БРИКС) Путин, говоря о возможности предоставления Украине американского летального оружия, в косвенной форме пообещал: если американцы дадут Украине оружие, тогда самопровозглашенные республики «...возможно, направят оружие, которое у них есть, в другие зоны конфликта».

Некоторые наши доморощенные эксперты и политологи сразу увидели желание Кремля «прищемить» Запад поставками оружия из Донбасса в конфликтные регионы мира, например в Сирию, поддерживая таким образом международный терроризм. Интересная точка зрения, но несколько «притянута за уши». На самом деле, Путин тогда говорил не об ИГИЛ и уж точно не о Сирии. Он угрожал распространением агрессивных действий на новые регионы Украины. Стоит пристыдить украинских «оптимистов», ведь Россия не только не уступает, она вновь и вновь нагло угрожает войной как Украине, так и всему миру.

Не надо закрывать глаза на то, что Москва под всеми возможными предлогами будет настаивать на включении в состав международного миротворческого контингента российских военных, что дало бы России повод фактически легализовать российское военное присутствие на территории Украины и создать предпосылки для его сохранения на длительную перспективу. Именно так в свое время Россия поступила в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Южной Осетии и Абхазии. Если Россия снова выкинет этот фортель, на этот раз под эгидой ООН, это будет тотальная катастрофа – не только для Украины, но и для самой ООН и для глобального миропорядка, построенного на деятельности этой организации. Не случайно Украина на всех уровнях и в заявлениях МИД выступает категорически против любых намеков на присутствие в миротворческом контингенте военных от страны-агрессора.

Стоит учитывать также, что на сегодняшний день в миротворческих миссиях ООН в основном участвуют страны Азии или Африки. Поэтому не нужно надеяться, что в случае принятия решения о миротворческих силах на Донбассе в их состав будут входить исключительно страны НАТО. То есть, в качестве другого пути Россия может лоббировать собственные интересы за счет включения в состав миротворческих сил в этом регионе контингентов от «лояльных» к России азиатских и африканских стран. Другими «очевидными» кандидатами направления своих войск для защиты российских интересов на Донбассе могут стать военные от стран-членов ОДКБ, большинство из которых находятся под прямым политическим, экономическим, а иногда – под военным давлением со стороны Кремля.

Кстати, вероятно, случайно, но накануне «миротворческого» заявления Путина президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его страна готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.

И это только первая ласточка.

В пользу такого вывода свидетельствует и нешуточная активность в отношениях между ОДКБ и ООН в течение последних двух лет. Речь идет о перспективах содействия со стороны ОДКБ миротворческим усилиям ООН в интересах и по мандату ООН, главным образом, на просторах СНГ. В конце ноября 2016 года Генеральной ассамблеей ООН была принята резолюция, призывающая к углублению сотрудничества ООН с ОДКБ. Следовательно, российской стороной может использоваться идея «миротворческой операции» и под эгидой ОДКБ. То есть, таким образом Москва будет стремиться легализовать или хотя бы закамуфлировать свою военную миссию на Донбассе мандатом ООН.

Следствием такого действа станет фактическая дезинтеграция Украины, потеря возможности восстановления ее территориальной целостности, блокирование процессов ее европейской и евроатлантической интеграции.

ЗАЯВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ, ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Понятно, что Россия в таком случае получит мощные рычаги влияния на всю Украину. С другой стороны, под лозунгами «миротворчества» Россия де-факто реанимирует отношения с Западом, получит благоприятные возможности для восстановления и развития собственной экономики и продолжит активную реализацию неоимперской политики.

Заявленная позиция Кремля сильная, ведь, требуя ограничитья функции миротворческой миссии только защитой наблюдателей ОБСЕ, Россия избегает обязательств по обеспечению общей безопасности в регионе.

По большому счету, таким образом Россия стремится реализовать сразу несколько геополитических целей. Главная из них – это перехватить и исказить украинскую инициативу о введении миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса, которую Президент Украины планирует объявить на заседании Генассамблеи ООН, о чем он неоднократно заявлял в Украине, а также обсуждал в телефонных переговорах в рамках «нормандской четверки».

Кроме того, поскольку в последнее время значительно активизировались переговоры о предоставлении Украине летального оборонного вооружения США, Россия также хочет уменьшить, а лучше – устранить любую возможность предоставления такого вооружения, выступая с якобы мирной инициативой. По убеждению российской стороны, после такой их инициативы все предложения о предоставлении Украине американского летального оружия должны стать неактуальными.

Москва преследует и другие коварные цели, а именно: переложить ответственность за ситуацию вокруг вооруженного конфликта на востоке нашего государства именно на Украину и ее западных партнеров. То есть, если до сих пор Россия постоянно блокировала миротворческие инициативы Украины, то теперь она «перебрасывает мяч на поле своих оппонентов», предлагая заведомо невыгодную Украине инициативу, о неподдержке которой заявить никак нельзя, поскольку тогда Россия будет вопить, что Украина отвергает и блокирует миротворческие идеи.

Кроме того, Россия получит для себя еще несколько дополнительных выгод, внося таким образом конфликтный момент в федеральные выборы в бундестаг ФРГ (состоятся 24 сентября т.г.). Путин удачно воспользовался наличием определенных противоречий между США и ЕС в их взглядах на пути решения конфликта в Украине. Так, некоторые немецкие политики по-разному, порой неадекватно, начали комментировать «миротворческую инициативу» Путина.

Учитывая изложенное, принципиально правильным остается позиция Украины, которая предусматривает:

- развертывание миротворческих сил ООН на всей территории оккупированных районов в зоне конфликта, в т.ч. на украинско-российской границе;

- вывод российских войск и наемников из оккупированных территорий и недопущение включения российских военных подразделений в состав миротворческих сил;

- возложение на миротворческую миссию ООН функций по обеспечению общей безопасности, а не только наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ;

- недопустимость каких-либо согласований упомянутых вопросов с самопровозглашенными республиками как сторонами переговоров.

Если и можно усмотреть определенный позитив в «миротворческой инициативе» Путина, так это в том, что он все-таки вынужден хитрить и блефовать вокруг «целесообразности миротворцев на Донбассе», но сугубо с целью обмануть цивилизованный Западный мир, потому что события последнего времени развиваются совсем не так, как ему хотелось бы, а следствием такого развития неизбежно станет сокрушительное поражение России. Потому что к уловкам и лжи в подобных случаях прибегает именно тот, кому не хватает прямой силы изменить ход событий – не только политических или экономических, но и военных тоже.

Таким образом, военная агрессия Российской Федерации против Украины в дальнейшем может трансформироваться в более изощренную, хотя и не менее опасную форму, а именно – в «миротворческую», которая вполне будет отвечать «гибридному духу» нынешней войны, и одновременно может стать для Кремля неким обходным маневром в его геополитических игрищах.

Вместе с тем, изменение позиции России по вопросу возможности развертывания международной миротворческой миссии на Донбассе служит наглядным показателем результативности западных санкций, которые заставляют режим Путина искать выход из ситуации. Сохранение и дальнейшее усиление международных санкций последовательно вынудят Москву к ее реальным уступкам в мирном урегулировании ситуации вокруг Украины.

...«Ніколи, ні за яких обставин не вірте москалеві! Хто повірить, вже тільки тим занапащає Україну». Эти слова произнес когда-то гетман Павел Полуботок. Исторические обстоятельства тогда были другими, но сущность агрессора фактически не изменилась. Поэтому совет Полуботка: «По всіх наших кордонах мусять стояти залізні стовпи з написом: «Не вірте москалеві!», – остается актуальным. И не только для Украины.