В МИД Беларуси назвали «интересными» сомнения министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно суверенности соседнего государства, где российские спецслужбы свободно похищают украинских граждан.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик во время брифинга в Минске, передает Украинская правда.

Ранее Климкин заявил, что после исчезновения Павла Гриба на территории Беларуси есть серьезные основания считать, что опасность для украинских граждан есть не только на территории РФ, но и на территории Беларуси, так как там свободно действуют российские спецслужбы.

Он добавил, что каждая страна должна контролировать то, что происходит на ее территории, поскольку это составляющая суверенитета.

Намеки на то, что в Беларуси есть проблемы с суверенитетом, возмутили МИД Беларуси.

«Каждый МИД должен ходатайствовать о своих гражданах за пределами собственной страны, поэтому заявления МИД Украины – это дела Украины. Однако разговоры о суверенитете другого государства выглядят очень интересно, когда в самой Украине мы наблюдаем «шоу», - сказал Мирончик.

На вопрос журналистов, есть ли все же опасность для украинцев в ​​Беларуси, он добавил, что тоже не советует белорусам ездить в Украину.

Также он отметил, что пока не может комментировать любые сообщения «желтых» СМИ об участии белорусских правоохранителей в похищении Гриба, поскольку еще нет выводов расследования МВД Беларуси.

«Сейчас у меня нет никакой информации о пропавшем украинце на нашей территории. Пока не будет соответствующих выводов правоохранительных органов – комментировать не стоит», - добавил Мирончик.

Как известно, посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси с целью выяснить местонахождение сына украинского офицера Павла Гриба.

В МИД Украины заявили, что Беларусь ведет себя как партнер только на словах.

24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.