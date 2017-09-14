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Верховный суд Украины отказался рассматривать кассацию «Газпрома» на решение Высшего хозяйственного суда Украины, отказавшегося отменить принудительное взыскание с российской компании в пользу Украины штрафа за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая 2017 г. отклонил кассационную жалобу Газпрома, требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу Украины антимонопольного штрафа на 171,8 млрд грн, сообщает LIGA.net.

«11 сентября было принято решение об отказе в допуске этого дела к производству Верховным судом Украины», - сообщили в суде.

Как сообщал ForUm, 22 января 2016 года Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах.

12 апреля 2016 года «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но этот иск так и не был принят к рассмотрению.

«Газпром» пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность такого решения.

5 декабря 2016 года Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск АМКУ к «Газпрому» и обязал российскую компанию выплатить в общей сложности 171 миллиард гривен штрафа и пени по иску. 

17 июля 2016 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн грн дивидендов ЧАО «Газтранзит» в рамках принудительного взыскания с ПАО «Газпром» штрафа Антимонопольного комитета Украины.

Министерство юстиции Украины подало кассационную жалобу на решение об отмене взыскания штрафа с «Газтранзита».

15 августа «Газпром» обратился в Верховный суд Украины с заявлением о пересмотре решения Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом, в общем размере 172 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.
ForUm

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