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Проект государственного бюджета на 2018 год не предусматривает существенных налоговых изменений, а именно увеличение налогов или изменение ставок. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с ведущими компаниями Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Встреча прошла под председательством Президента Украины Петра Порошенко и при участии руководства Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов.

«Мы должны обеспечить полную предсказуемость для предпринимателей – ставки налогов меняться не будут. Мы сохраняем по всем налогам постоянную систему», - сказал Гройсман.

Напомним, ранее премьер заявил, что согласованный проект госбюджета будет представлен членам Кабинета Министров 15 сентября и передан в парламент. 
ForUm

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