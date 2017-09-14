Прокуратура не передавала российской стороне данные об организаторах убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Распространенная в российских СМИ информация о том, органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не соответствует действительности», - написала она в Facebook.

«В настоящее время следствие по данному уголовному производству, которое проводит прокуратура Киева, находится на завершающей стадии. В ближайшее время будет объявлено о его результатах», - подчеркнула Максимец.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ГПУ якобы передала РФ информации о результатах расследования данного преступления. Организаторами убийства назван «вор в законе» Владимир Тюрин и банкир из Крыма.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится в России, причастен к преступным кругам и имеет «живые контакты» со спецслужбами РФ.

23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.