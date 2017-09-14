Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада на следующей неделе завершит судебную реформу. Об этом он заявил во время встречи с представителями украинского и иностранного бизнеса, сообщает пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Ожидаю, что на следующей неделе ВР завершит судебную реформу. Мы не собираемся мириться с несправедливым судопроизводством, в том числе для бизнеса», – заявил Порошенко.

Чекаю, що наступного тижня ВР завершить судову реформу.

Ми не збираємося миритися з несправедливим судочинством в тому числі для бізнесу. -П pic.twitter.com/Vwh2qKIpUV — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 сентября 2017 г.





На пленарном заседании 7 сентября депутаты Верховной Рады рассмотрели только одну десятую часть поправок к судебной реформе, а именно к законопроекту №6232 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов».