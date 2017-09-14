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Генпрокуратура Украины в ответе на запрос российских правоохранителей назвала организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом пишет издание Росбалт, ссылаясь на источник в правоохранительных структурах.

Так, одним из них является «вор в законе» Владимир Тюрин, другим – неназванный банкир из Крыма. Накануне убийства Вороненкова они встретились в Крыму для обсуждения подготовки преступления.

Отмечается, что Тюрин является бывшим мужем вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

«Первый — это Владимир Тюрин — бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй — владелец банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российским спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб», - заявил источник.

При этом источник усомнился в предоставленных ГПУ сведениях, утверждая, что они были взяты из «российских корпоративных ресурсов».

«Такое чувство, что многие факты почерпнуты из российских компроматных ресурсов. С российскими спецслужбами тоже все ясно. По мнению Киева, они причастны абсолютно ко всем более или менее значимым преступлениям, совершенным в Украине. Однако сказать, что ответ сразу выбросили в мусорную корзину, —  нельзя. С ним работают, информация сопоставляется с данными, полученным СК РФ и оперативниками», — отметил источник.

В свою очередь вдова Вороненкова Мария Максакова в комментарии российскому агентству РБК заявила, что Генпрокуратура не передавала никаких сведений российской стороне.

В ГПУ заявили, что проверяют информацию российских СМИ.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится в России, причастен к преступным кругам и имеет «живые контакты» со спецслужбами РФ.

23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.


 
ForUm

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