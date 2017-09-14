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Информация о заминировании пункта пропуска «Шегини» на украинско-польской границе могла поступить от сторонников экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Звонок о минировании в коем случае не лежал в плоскости интересов пограничников или правоохранительных органов в целом. Пограничники получили информацию от СБУ в то время, как Служба безопасности получила соответствующее сообщение о заминировании он анонима на 102», - написал он в Facebook.

Как и предусмотрено планом локализации кризисных ситуаций, пограничники прекратили  движение, оповестили службы в пункте пропуска, сообщили коллегам из сопредельной стороны и осуществили эвакуацию людей с режимной зоны. По факту проверки пункта пропуска подразделением разминирования МВД составлен соответствующий акт.

«В то же время, если предположить, что звонок поступил от группы провокаторов из числа сторонников Саакашвили, то таким образом была освобождена территория пункта пропуска для дальнейшего штурма и беспрепятственного передвижения к государственной границе... Так ли это? Установит следствие. Анонима, который сообщил о заминировании, ищут», - резюмировал Слободян.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы. 

Президент Петр Порошенко назвал прорыв преступлением и отметил, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.
ForUm

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