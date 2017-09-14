В общественной организации Transparency International Украина экс-президента Украины Виктора Януковича назвали признанным символом №1 топ-коррупции в мире и сожалеют, что Киев до сих пор не привлек его к уголовной ответственности за коррупцию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил исполнительный директор TI Украины Ярослав Юрчишин, передает УНИАН.

«Нам очень важно показывать случаи преодоленной коррупции, потому что у нас очень много случаев коррупции ненаказанной. У нас Янукович является признанным международным символом №1 в коррупции, в то же время символ №2 Бразилия – расследования есть, Гвинея – во Франции осужден бывший президент», - заявил он.



«У нас Янукович – один из топ трех символов коррупции в мировом масштабе и единственный ненаказанный, даже сейчас проходит суд, и то по государственной измене, а не по коррупционным кейсам», - добавил Юрчишин.

Он отметил, что прокуратура рассказывает каждый день, как они кого-то арестовывают, только результата нет. «Перспектива действующей власти будет прямо пропорционально зависеть от того, смогут ли они показать символы преодоленной коррупции», - резюмировал Юрчишин.



