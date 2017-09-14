Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.

«Да, я решил баллотироваться», - заявил он в интервью The Washington Times, отвечая на вопрос, правда ли это.

«Порошенко рассматривает меня как сильного политического и экономического соперника. Поэтому первая его цель была лишить меня и оппозиции финансовых ресурсов и заставить меня покинуть родную страну», - утверждает Онищенко, передает Украинская правда.

«Администрация Президента Петра Порошенко становится все более авторитарной, монополизирует власть и ущемляет оппонентов», - заявил одиозный политик.

Онищенко заявил, что после снятия депутатской неприкосновенности следствие по его делу ничего не сделало. Но он не исключает возбуждения новых дел.

«Я буду удивлен, если не будет новых обвинений после объявления о моем решении идти в президенты», - сказал политик.

Он напомнил, что в прошлом году представители Службы безопасности Украины обвинили его в государственной измене, доказательством взяв переписку адвоката нардепа с третьим лицом.

По словам Онищенко, уголовное преследование у власти является способом борьбы с политическими оппонентами.

«Как я уже говорил в интервью в 2016 году, большинство кандидатов могут иметь как минимум одно обвинение до выборов – так расчищают дорогу для Порошенко», - сказал он.

Онищенко также заявил, что приближенные к власти люди хотели присвоить его компании.

На вопрос об экономической предвыборной программе нардеп ответил: «Я обсуждаю, как возродить украинскую экономику с ведущими экономистами, бывшими высокопоставленными правоохранителями, антикоррупционными и другими специалистами. Мы подготовим план, который я представлю».

Как известно, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.