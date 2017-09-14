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В порт польского Гданьска в среду, 13 сентября, прибыла очередная партия американской военной техники. Среди более тысячи единиц вооружения – танки Abrams, гусеничные платформы Bradley и самоходные гаубицы, сообщает агентство DW со ссылкой на AP.

Данное оружие предназначено для обеспечения выполнения функций дислоцированными в Польше подразделениями американской армии.

Напомним, в рамках стратегии НАТО по укреплению своих восточных границ и в ответ на агрессивные действия России США в этом году направили в Польшу и страны Балтии четыре тысячи своих военнослужащих. Первый военный конвой США прибыл в Польшу в январе.

Прибытие очередной партии американской военной техники происходит на фоне подготовки к началу масштабных российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Общие стратегические маневры «Запад-2017» с участием РФ и Беларуси пройдут с 14 по 20 сентября.
ForUm

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