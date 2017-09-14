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Погода в октябре будет изменчивой. Во второй половине месяца украинцев ждут постоянные перепады температуры воздуха, а к концу октября резкое похолодание и заморозки, пишет Meteoprog.

Месяц будет дождливым, локально выпадет мокрый снег. В горах уже в начале месяца возможны заморозки.

Средняя месячная температура воздуха в Украине в октябре не превышает +7°…+10°, на юге страны +14°. Количество осадков составляет на юге 24-27 мм, на остальной территории страны 32-38 мм, в западных областях и на Закарпатье 43-56 мм. Температурные рекорды октября: абсолютный минимум температуры был зафиксирован в 1920 году и составил -22,6 °C; максимум температуры +35,3°C наблюдался в 1952 году.

 
ForUm

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