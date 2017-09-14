Ночью в Одессе на ул. Люстдорфская дорога во время конфликта мужчина взорвал гранату, сообщает пресс-служба облполиции.

Предварительно установлено, что между группой мужчин произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на гранату и бросил в сторону оппонентов.

В результате произошел взрыв.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение с телесными повреждениями. С места события изъята чека от гранаты и осколки.

Обстоятельства происшествия выясняются. Продолжаются первоочередные следственные мероприятия.