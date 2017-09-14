Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке одного из руководителей Департамента полиции охраны Нацполиции.

По данным пресс-центра СБУ, чиновник длительное время собирал дань талонами на бензин из восьми региональных подразделений. Ежемесячно каждая из подчиненных ему структур переправляла неправомерное вознаграждение.

Оперативники СБУ задержали чиновника в центре Киева, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения очередного «отправления» из региона.