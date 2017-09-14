На плавучем сооружении (дебаркадере) на Русановской набережной, 8 в Днепровском районе Киева произошел пожар. По данным ГосЧС, сообщение о возгорании поступило 14 сентября в 04:58.

Как стало известно, в пришвартованном к берегу дебаркадере возник пожар на площади 350 кв.м. По словам охранника, сооружение не эксплуатировалось из-за ремонтных работ. В результате пожара надстройка дебаркадера сгорела полностью. Погибших и травмированных нет.

Пожар локализован в 6:09 и ликвидирован в 6:33. К тушению были привлечены 30 человек личного состава и 6 единиц основной пожарно-спасательной техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.