За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 25 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Во время боевых действий один военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В нескольких случаях, когда обстрелы противника несли прямую угрозу жизни наших защитников, силы АТО в ответ открывали огонь на поражение», - говорится в сводке.

Основная активность врага была зафиксирована в темное время суток, после 18:00.

Так, наиболее беспокойно было на донецком направлении. Здесь боевики 4 раза открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям в окрестностях Авдеевки. В результате одного из таких обстрелов, около 23:00 получил ранения один военный. Он сразу был доставлен в ближайший военно-медицинский госпиталь. На данный момент состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь попали украинские укрепления вблизи Зайцево, Каменки и дважды в районе Песков.

На приморском направлении НВФ несколько раз били по опорным пунктам ВСУ из гранатометов в районе Водяного, из вооружения БМП – около Гнутово. А стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы применяли на подступах к Марьинке и Широкино.

На луганском направлении враг обстреливал позиции сил АТО с зенитной установки вблизи Крымского, а гранатометы противника работали у Станицы Луганской.