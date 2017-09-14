Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) обыграл в стартовом матче Лиги чемпионов в группе F итальянский «Наполи» со счетом 2:1.

«Горняки» активно начали матч и уже на 15-й минуте открыли счет. Дарио Срна отпасовал справа к линии штрафной, Факундо Феррейра подыграл Тайсону, и бразилец с левой ноги пробил точно в угол – 1:0.

В начале второго тайма, на 58-й минуте, «Шахтер» удвоил свое преимущество. Тарас Степаненко оказался на левом фланге и вырезал подачу на дальнюю штангу, а Факундо Феррейра головой замкнул – 2:0.

На 71-й минуте Аркадиуш Милик с пенальти забил первый ответный гол.

Следующий матч группы «Шахтер» сыграет в Англии против «Манчестер Сити» 26 сентября.

По материалам: ФК «Шахтер»