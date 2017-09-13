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Немецкий еженедельник Focus не собирался оскорблять президента РФ Владимира Путина, использовав в его адрес высказывания, включающие слово «собака», - это была игра слов, непереводимая на русский язык.

Об этом сообщили в издании в ответ на запрос DW.

«С помощью этой формулировки мы не собирались оскорбить или унизить (Путина - ред.). Скорее в первую очередь это была ироническая игра слов», - пояснила пресс-секретарь журнала Алис Вагнер.

Она отметила, что немецкое слово «Hund» (прямой перевод – «собака») равнозначно по значению с «harter Hund» (что можно перевести как «крепкий орешек»). «К сожалению, иронию этого нашего высказывания, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке», - добавили в пресс-службе издания.

Как сообщалось, накануне посольство РФ в Германии возмутилось статьей «50 аргументов в пользу Меркель» в последнем номере журнала, где одним из пунктов значилось: «Она боится путинской собаки, но не боится «крепкого орешка» (в дословном переводе – «собаки» - ред.) Путина». Пресс-секретарь российского посольства Денис Микерин назвал это предложение «неудачным лингвистическим упражнением журналиста» и выразил надежду на то, что главный редактор Focus принесет извинения «за такую явную ошибку своей редакции».
ForUm

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