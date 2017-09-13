В 2018 году планируется направить на нужды национальной безопасности и обороны 163 миллиарда гривен, что на 20 миллиардов больше, чем в текущем году. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что несмотря на агрессию против нашей страны, наш военный бюджет 2017 года увеличился в разы по сравнению с 2013-м.

«Если вы сравните расходы госбюджета на оборону 2017 года и 2013 года в гривнях – они существенно выросли. Но если возьмете долларовый эквивалент – они будут почти те же. Но посмотрите сейчас, сколько нами сделано за эти деньги за эти три года, что свидетельствует об эффективности использования каждой бюджетной копейки», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Стратегией нацбезопасности предусмотрено ежегодное бюджетное финансирование оборонного сектора в объеме не менее пяти процентов от валового внутреннего продукта.

СНБОУ также рассмотрел ряд проблемных вопросов, которые потребуют решения в текущем и следующем году относительно надлежащего финансирования и налаживания производства боеприпасов, высокоточного, бронетанкового и авиационного вооружения, а также импортозамещения запасных частей и комплектующих, поставляемых из Российской Федерации.

Отдельно был рассмотрен вопрос усиления системы противовоздушной обороны и авиации Воздушных сил и расходов на проведение интенсивной боевой подготовки частей и подразделений Вооруженных сил и других воинских формирований.

Порошенко подчеркнул важность усиления мотивации тех, кто находится на первой и второй линии соприкосновения – речь идет о повышении денежных выплат в зависимости от степени риска и сложности задач.

По его словам, на сегодняшний день на первой линии украинский военнослужащий получает дополнительную доплату 10 тыс. грн. «У нас на первой линии нет никого, кто бы получал меньше 17 тыс. грн», - отметил он.

Глава государства также назвал одним из приоритетов – усиление контрразведывательного режима и выполнения Национальной разведывательной программы.