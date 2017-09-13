«Новые лица» в украинской политике сегодня существуют от скандала к скандалу. Об этом в комментарии корреспонденту ЗнайUA заявил политический аналитик фонда «Современные традиции украинской государственности» Алексей Калиниченко.

«Вслед за скандалами о квартире Лещенко (кстати, он до сих пор так и не смог внятно пояснить, откуда взял 300 тысяч долларов на покупку), о попытке шантажировать Джесс Манафорт, последовал новый скандал вокруг митинга под СБУ. Сразу после того, как украинские блогеры написали, что Лещенко&Co за деньги наняли массовку для своего митинга, «еврооптимисты» затихли. Но на днях скандал получил новое развитие – Виктор Медведчук подал на Лещенко в суд, обвинив депутата от БПП в клевете», — сказал аналитик.

Собеседник издания выразил недоумение: как так получилось, что «новые лица» превратились в постоянных фигурантов коррупционных скандалов и всевозможных рейтингов «разочарование года»?

«Почему Лещенко не предоставил документы, что именно Порошенко, Медведчук и СБУ причастны к теме сжиженного газа? Почему не направил документы в Антимонопольный комитет, ведь подобные случаи – это его компетенция? Почему не подал в суд на Порошенко, Медведчука и Грицака? Цивилизованная европейская практика – когда политики разрешают конфликты через суд, а не на уличных митингах с купленной массовкой», — пояснил эксперт.

В данной ситуации, по словам Калиниченко, получается, что оппозиционный Медведчук учит депутатов от провластной партии, как нужно вести себя в цивилизованном обществе.

«Судя по всему, Лещенко & Co придется менять название, потому что «еврооптимисты» не соответствуют их настоящему поведению. В общем, не тех людей назвали «еврооптимистами»…», — подытожил эксперт.