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Генпрокуратуре разрешили проверить телефонные звонки бывшего главы Администрации Президента Виктора Януковича Сергея Левочкина с ноября 2013 года по август 2017 года. Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева от 7 сентября 2017 года, размещенном в Едином реестре судебных решений, сообщает УНИАН.

Отмечается, что таким образом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о доступе к информации о входящих и исходящих звонках и SMS-сообщениях Левочкина с 1 ноября 2013 года по 28 августа 2017 года.

Санкция предоставлена Департаментом спецрасследования Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства относительно силового разгона участников Революции Достоинства в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве.

Следователям разрешили получить от компании «Киевстар» все нужные им данные, «включительно с указанием номеров телефонов, с которыми происходили соединения, даты, времени и продолжительности соединений, данных о их технический характер (входящее, исходящее соединение); номеров телефонов, с которых поступали и на которые отправлялись SMS-сообщения, с указанием даты и времени; базово-передающих станций во время соединений, прием/отправка сообщений, их адресов; IMEI терминалов, которые при этом использовались абонентами».
 
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