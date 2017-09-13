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«Оппозиционный блок» удостоился ироничной премии «Золотая Миска» за поддержку законопроекта, передающего Конституционный Суд Украины под контроль власти. Об этом сообщил сайт, учредивший премию для формально независимых политических сил, излишне рьяно поддерживающих провластные инициативы.

ОБ стал первым победителем новой премии, он был номинирован за ряд голосований в Верховной Раде Украины в поддержку законопроектов власти.

В частности, издание напоминает, что депутаты «Оппозиционного блока» поддержали законопроект, который фактически передает Конституционный суд под контроль власти.

Многие эксперты отмечали, что вышеупомянутый закон нарушает баланс распределения властных полномочий и противоречит Конституции Украины. Кроме того, ряд СМИ писал о том, что вследствие этого закона нарушится вся структура судебной системы, которая будет подконтрольна исполнительной ветви власти.

Издание отмечает, что премия станет регулярной и будет вручаться политикам и политическим партиям, чьи заявления и программы не совпадают с их реальными действиями.
ForUm

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