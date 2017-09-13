Белорусские пограничники задержали украинца, пытавшегося пересечь границу без документов. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

«Утром 13 сентября мозырские пограничники в ходе мониторинга участка ответственности на направлении Дзержинск – Обсич в 50 метрах от границы с Украиной обнаружили неизвестного мужчину. Увидев пограничный наряд, он попытался скрыться на сопредельной территории, но в ходе преследования был задержан в непосредственной близости от границы. При задержании правоохранители были вынуждены применить физическую силу и спецсредства, поскольку мужчина оказал активное сопротивление», - говорится в сообщении.

У мужчины при себе документов не было. По его словам, он является гражданином Украины. О данном инциденте уже уведомили украинскую сторону.

В отношении нарушителя начат административный процесс по статьям 23.29 и 23.4 КоАП РБ за умышленное незаконное пересечение госграницы и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Ему грозит административный арест и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.