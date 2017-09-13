В среду, 13 сентября, на территории Киева и Киевской области Главная военная прокуратура провела следственные действия в рамках расследования деятельности так называемых «налоговых площадок» или «программных предприятий». В ходе расследования осуществляется отработка так называемых конвертационно-транзитных центров, которые входили в состав преступной организации, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Именно в ходе отработки деятельности такого центра, который действовал в пределах одного из регионов страны, прошли обыски по местам возможного хранения документов, вещественных доказательств и другого имущества, которое использовалось центром в незаконной деятельности. Один из обысков прошел в квартире депутата Киевсовета. Данное следственное действие никак не связано с его депутатской или политической деятельностью», - отметили в надзорном ведомстве.

Также в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины проводятся другие следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств.

В то же время пресс-служба «Батькивщины» сообщила, что «около 30 неизвестных лиц в камуфляжной форме с нашивками СБУ ворвались в дом председателя Киевской областной партийной организации «Батькивщины» Константина Бондарева под Вышгородом».