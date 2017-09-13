также в разделеПолитика
«Киев срочно надо спасать!»: Саакашвили собрался в столицу 23
Калиниченко: Цивилизованная европейская практика – разрешать конфликты через суд 14
СМИ присудили «Оппоблоку» премию «Золотая Миска» за поддержку законопроектов власти 36
Лавриновичу вручили ходатайство об аресте 15
Украина согласует с Западом инициативу о миротворцах на Донбассе 38
ЕС ждет от Украины и РФ больше информации по миротворцам на Донбассе 100
Кабмин объявил старт кадрового обновления органов власти 119
Медиасенсация: рейтинг Рабиновича побил рейтинг «прорыва Саакашвили-Тимошенко» 149
Еврокомиссия до конца года оценит выполнение Украиной безвиза 46
У Трампа назвали урегулирование конфликта на Донбассе болезненной темой 46
США могут профинансировать введение миротворцев на Донбасс 65
РФ предлагает ввести миротворцев на Донбасс на 6 месяцев 126
Порошенко: Мир заставит РФ принять украинский сценарий размещения миротворцев на Донбассе 117
Рабинович в ходе бессрочной акции под НБУ призвал начать очищение власти Украины с Нацбанка 87
Саакашвили обжалует лишение его украинского гражданства 43
Саакашвили собирается в тур по Украине 89
Кабмин в пятницу внесет проект госбюджета в Раду 29
Саакашвили подписал админпротокол о незаконном пересечении границы 158

В среду, 13 сентября, на территории Киева и Киевской области Главная военная прокуратура провела следственные действия в рамках расследования деятельности так называемых «налоговых площадок» или «программных предприятий». В ходе расследования осуществляется отработка так называемых конвертационно-транзитных центров, которые входили в состав преступной организации, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Именно в ходе отработки деятельности такого центра, который действовал в пределах одного из регионов страны, прошли обыски по местам возможного хранения документов, вещественных доказательств и другого имущества, которое использовалось центром в незаконной деятельности. Один из обысков прошел в квартире депутата Киевсовета. Данное следственное действие никак не связано с его депутатской или политической деятельностью», - отметили в надзорном ведомстве.

Также в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины проводятся другие следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств.

В то же время пресс-служба «Батькивщины» сообщила, что «около 30 неизвестных лиц в камуфляжной форме с нашивками СБУ ворвались в дом председателя Киевской областной партийной организации «Батькивщины» Константина Бондарева под Вышгородом».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги