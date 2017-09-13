В Сумах пенсионерка принесла в полицию сумку боеприпасов, сообщает отдел коммуникации облполиции.
Пожилая женщина обнаружила опасную поклажу во время уборки в квартире своего умершего племянника и вместе с братом принесла «находку» в полицию. Полицейские насчитали более 350 единиц боеприпасов, в том числе два снаряда, выстрел к гранатомету и несколько мешочков пороха.
По рассказу 69-летней сумчанки стало известно, что ее 48-летний племянник проходил военную службу в зоне проведения АТО, и вероятно, боеприпасы привез домой именно оттуда.
При осмотре содержимого сумки сотрудники полиции изъяли из нее 248 автоматных патронов калибра 5,45 мм, 84 патрона калибра 7,62 мм и 14 патронов калибра 14,5 мм, два снаряда, запал к гранате и гранату к подствольному гранатомету ВОГ-25.
«Женщина сделала все абсолютно правильно, - заявил начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Не выбросила находку где-то в кусты или на свалку, откуда они могли бы попасть в руки детей или посторонних лиц, а добровольно передала боеприпасы в полицию. Напоминаю, что согласно ч.3 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности».
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