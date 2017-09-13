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Первой женщиной-президентом Сингапура стала 63-летняя Халима Якоб, сообщает Reuters.

Отмечается, что Халима Якоб была спикером в Сингапуре и должна была соревноваться с четырьмя претендентами. Однако кандидатуры двух из них отклонили еще на первом этапе подачи документов из-за того, что они не были выходцами из малайской общины. Согласно принятому в ноябре прошлого года постановлению, участие в нынешней кампании могли принимать только малайцы. Кроме них в Сингапуре проживают две общины - китайцев и индусов, представители которых тоже занимают различные высокие посты, передает 112 Украина.

«Два других кандидата сошли с дистанции 11 сентября, когда не сумели получить сертификат на право быть избранными. Согласно правилам, претенденты на президентский пост должны иметь за плечами стаж государственной службы или возглавлять компанию, капитализация которой превышает 500 млн сингапурских долларов (371 млн долларов США). Принятой в июне этого года поправке отвечала только кандидатура Якоб», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге единственным претендентом на пост президента оказалась экс-спикер. В подобной ситуации, согласно местному законодательству, выборы главы государства не проводятся, и кандидат автоматически объявляется президентом.

Сообщается, что Якоб стала первой женщиной-президентом Сингапура за всю историю страны. Она  заменит на этой должности бывшего главу Сингапура Тони Тан Кен Ям, который руководил страной с 2011 года.

Президент Республики Сингапур является главой государства и избирается всенародным голосованием на 6 лет. До реформы 1991 года президент назначался парламентом и являлся чисто церемониальной фигурой. В настоящее время он имеет полномочия в финансовых и кадровых вопросах.

В 2016 году Сингапур занял 26-е место в рейтинге самых благоприятных для жизни городов.
ForUm

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