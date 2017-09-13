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В Киеве на Майдане Незалежности неизвестные закрасили воду в фонтане «Каскадный» в зеленый цвет. Об этом сообщает специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие «Киевводфонд» на своей странице в Facebook.

«Ситуация с окраской воды в фонтанах и необходимость снова сливать воду, проводить санитарные работы остается неизменной и становится все более дорогой. К сожалению, мы вынуждены прекратить работу фонтана «Каскадный» на Майдане Незалежности, до момента, когда прекратится это «зеленое движение», – говорится в сообщении

«Приносим извинения всем киевлянам, особенно гостям столицы за неудобства, но это вынужденные действия, на которые нас побуждают «зеленые хулиганы», – подчеркнули в «Киевводфонде».

Напомним, ранее в Киеве неизвестные окрасили воду в фонтане на ул. Сагайдачного в зеленый цвет. 
ForUm

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