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Министерство юстиции Украины предлагает законсервировать 13 тюрем, наполненность которых достигает менее половины, с целью экономии бюджетных средств. Об этом сегодня на заседании правительства заявила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

«Мы предлагаем для экономии бюджетных средств законсервировать 13 учреждений, которые наполнены от 8 до 44%», - заявила Севостьянова.

По ее словам, содержание таких учреждений является неэффективным с точки зрения оплаты отопления и других энергоресурсов, сообщает РБК-Украина.

Севостьянова отметила, что в случае принятия соответствующего решения удастся сэкономить советов 70 млн гривен государственных средств. 
ForUm

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