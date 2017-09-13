Инициативу Киева о миротворческой миссии ООН для временно оккупированной части Донбасса согласуют с партнерами Украины, и лишь после этого в Организацию передадут письменное ее изложение. Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

«Мы сейчас ведем разговор с нашими партнерами, каким образом эта инициатива должна быть сформулирована, - в отличие от России, которая сбросила фактически «сырой» документ», - сказал он, сообщает LIGA.net.

По словам дипломата, письменное оформление украинской инициативы о миротворцах в Донбассе состоится не ранее, чем будет согласован «годный и приемлемый для принятия» текст.

Сроков Пристайко не назвал.

Как сообщал ForUm, Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Порошенко намерен представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.