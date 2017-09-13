Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили не будет выдворен из Украины на родину, пока в Грузии не завершится рассмотрение уголовных дел в отношении него. Об этом в комментарии 112 Украина заявил замглавы Минюста Денис Чернышев.

По его словам, оснований для выдворения Саакашвили из Украины на данный момент нет, поскольку в Грузии ему не был вынесен обвинительный приговор.

«Ничего в Украине не случилось, кроме перехода Саакашвили через границу. Те документы, которые пришли к нам и в Генпрокуратуру в отношении Саакашвили, говорят о том, что в Грузии рассматриваются уголовные дела по отношению к нему. Это еще не очередной этап в проведении экстрадиции и в этом этапе Минюст не принимает участия. Это если бы Саакашвили был осужден в Грузии по тем статьям, которые назвал в своей конференции Петухов, тогда бы это была частичная прерогатива Минюста», - заявил он.

Он отметил, что Саакашвили вправе обратиться в украинский суд и обжаловать указ президента о лишении его гражданства.

«У него есть такое право. Почему он не воспользовался этим правом, - это вопрос», - добавил Чернышев.

Как ранее сообщалось, прокуратура занялась проверкой запроса грузинских властей на экстрадицию Саакашвили на родину. В случае положительного заключения, бывший глава Одесской ОГА может быть выслан из страны.

Напомним, 5 сентября Минюст получил запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу политика.