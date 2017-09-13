Кабинет Министров Украины в ходе заседания 13 сентября поручил Министерству иностранных дел Украины и Службе безопасности Украины внести Российскую Федерацию в список стран миграционного риска до 30 сентября.

Правительство одобрило финансовый план государственной компании «Укрзализныця» на 2017 год, который предусматривает повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 22,5% с 1 октября, но не содержит норм об увеличении тарифов на пассажирские перевозки.

Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Егора Божко председателем Службы внешней разведки Украины.

В рамках расследования уголовного производства по факту событий на контрольном пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе следователями добавлено правовую квалификацию по еще одной статье Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 296 (хулиганство). Суд арестовал одного из задержанных после прорыва границы на пункте пропуска «Шегини» 10 сентября на 2 месяца.

Российские следователи обвиняют бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в участии в боевых действиях в Приднестровье в 1992 году.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров начала дисциплинарные производства против генерального прокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Кабинет Министров Украины в рамках проведения реформы государственной службы объявил о проведении кадровых конкурсов на новые должности государственной службы в 10 министерствах, Секретариате Кабмина, а также в ряде других ведомств.

В морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.), крупнейший в Украине порт по объемам перевалки грузов, сегодня прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании «Центрэнерго».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендовало Киеву незамедлительно провести расследование деятельности сайта «Миротворец».

Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Правоохранительные органы РФ арестовали гражданина Украины Павла Гриба до 17 октября.