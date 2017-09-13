Приказом министра внутренних дел Арсена Авакова на должность заместителя председателя Национальной полиции - начальника Главного следственного управления назначен полковник полиции Виталий Невгад, ранее возглавлявший полицию Донецкой области, сообщает пресс-служба МВД.

По данным министерства, службу в правоохранительных органах Невгад начал в 1994 году в Белоцерковском горуправлении милиции. С 2010 года работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД в Киевской области.

В зоне проведения антитеррористической операции находится с декабря 2014 года.

В то же время Генерал Нацполиции 3-го ранга Николай Семинишин назначен на должность руководителя Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.

Нового начальника представили сегодня, 13 сентября, во время совещания с личным составом Донецкого ГУНП, состоявшейся под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Отмечается, что до этого Николай Семенишин возглавлял полицию Хмельницкой области. Родился 25 ноября 1969 на Хмельнитчине. Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области. Впоследствии работал в подразделениях уголовного розыска и на руководящих должностях подразделений правоохранительных органов Западной Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 19 июля заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин был назначен первым заместителем главы Нацполиции Украины.

После этого главой полиции Донетчины был назначен Виталия Невгад.