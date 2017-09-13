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Заместитель руководителя Главного директората Европейской комиссии по связям со странами-соседями Катарина Матернова заявляет, что Еврокомиссия постепенно увеличивает финансовую поддержку Украины в борьбе с российской пропагандой. Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что ЕС помогает Украине бороться с российской пропагандой. «Мы, несомненно, обеспечиваем финансовой помощью сектор гражданского общества, помогаем средствам массовой информации. Мы увеличиваем нашу поддержку в этом вопросе», - подчеркнула Матернова, сообщает УНИАН.

Она добавила, что ЕС может помогать в предоставлении ресурсов, консультировать и проводить обучение в Украине.
ForUm

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