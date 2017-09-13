Суд приговорил 29-летнего парня разрисовавшего черной краской стены и потолок подземного перехода у здания Минобороны Украины на Воздухофлотском проспекте в Киеве к 60 часам общественных работ, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«В начале сентября в Соломенский управления полиции столицы поступило сообщение о том, что неизвестный разрисовал стены подземного перехода на проспекте Воздухофлотском. На месте происшествия правоохранители обнаружили надпись в виде латинских букв и задокументировали факт хулиганства», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что на поиски вандала понадобилось несколько дней. «Им оказался 29-летний местный житель, который не стал отрицать причастности к правонарушению. Он рассказал полицейским, что ночью взял черную краску, валик, спрей и кисточки и пошел в подземный переход на проспекте Воздухофлотском. Сначала молодой человек нарисовал буквы, а после остаток краски вылил на стену», – подчеркнули в полиции.

«По словам правонарушителя, он с детства увлекается граффити. И такими свои действиями популяризирует свое хобби, даже создал страницу в социальной сети, где размещал фотографии своего «творчества». О том, что своими действиями нарушает закон и общественный порядок человек понимал, но ... «не обращал внимания», – сообщили в главке.

Суд учел все обстоятельства и при рассмотрении административных материалов по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. Также суд учел прошлое подсудимого, который ранее уже привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, употребление марихуаны и совершение драки, и назначил ему 60 часов общественных работ.

Как сообщал ForUm, в начале сентября неизвестные облили черной краской стены и потолок подземного перехода у здания Минобороны Украины на Воздухофлотском проспекте в Киеве. Мэр обещал полицейским премию за поимку вандалов.

8 сентября полиция задержала вандала, который разрисовал подземный переход.