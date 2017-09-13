В ответ на серьезное ужесточение санкций ООН за продолжение милитаризации Северной Кореи в Пхеньяне не только не отказались от развития ядерно-ракетной программы, но и пообещали ее ускорить. Заявление министерства иностранных дел КНДР опубликовал пропагандистский ресурс Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Поскольку схемы США, которые препятствуют развитию КНДР, призваны разоружить ее с помощью беспрецедентных санкций и давления, а также завоевать страну ядерным оружием, стали для нас очевидными, мы удвоим усилия по укреплению своих сил для обеспечения суверенитета страны, ради права на существование, сохранения мира и безопасности в регионе», - пишет ЦТАК.

Сделать это в Пхеньяне собираются «путем установления практического паритета с США», сообщает LIGA.net.

Северная Корея высмеяла то, что в ООН решили, будто бы испытание водородной бомбы, которой в КНДР якобы могут оснастить межконтинентальную баллистическую ракету, является «угрозой международному миру и безопасности».

«Так называемая резолюция сфабрикована США, которые не постыдились применить самые гнусные и злонамеренные средства и методы», - подчеркнули в Пхеньяне.

Как ранее сообщал ForUm, 11 сентября все 15 государств-членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, одобрили новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР.