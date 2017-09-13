Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявляет, что в Евросоюзе ожидают получить больше информации по отдельным предложениям Украины и России о размещении миротворцев Организации объединенных наций в Донбассе.

«Мы ожидаем больше информации по этому поводу. Мы считаем, что каждый шаг, который позволит выполнить Минские соглашения, - это шаг в правильном направлении», - заявил Мингарелли, сообщает УНИАН.

По словам дипломата, в вопросе размещения миротворцев необходимо получить больше информации от сторон об их предложениях.

На уточняющий вопрос, где именно должны быть размещены миротворцы - вдоль линии соприкосновения или на всем Донбассе, включительно с границей, Мингарелли ответил: «Это не зависит от нас, чтобы обсуждать это сейчас».

Как сообщал ForUm, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Порошенко намерен представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.