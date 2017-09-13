также в разделеЭкономика
Кабмин утвердил повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки 17
В Украину прибыло первое судно с углем из США 59
Кабмин ожидает снижения цен на автогаз до 12 гривен 72
В Киев прибыл замдиректора МВФ 52
НБУ: Очередное повышение минималки не вызовет рост инфляции 64
Вопреки желаниям властей Украина не смогла отказаться от торговли с Россией 123
Украина накопила в ПХГ уже почти 15 миллиардов кубов газа 106
США намерены увеличить помощь Украине на оборонные цели 89
Гройсман обеспокоен ростом цен на продукты 167
Полторак анонсировал значительное увеличение финансирования армии 90
В августе потребительские цены снизились на 0,1% 160
Землянский: На украинском рынке СПГ монополии нет 91
Растаможка авто на еврономерах может подешеветь до €1 тысячи 1021
В Раде собираются запретить ввоз авто с иностранной регистрацией 182
Минфин внес в Кабмин проект бюджета-2018 186
Минэнергоугля обвиняет «Нафтогаз» в срыве реформирования оператора ГТС 72
Кабмин снизил ставки портовых сборов 80
Гройсман хочет, чтобы Украина стала экспортером газа 123

Захваченная Россией в Крыму нефтегазовая украинская компания «Черноморнефтегаз», которая добывает углеводороды на шельфе Черного и Азовского морей, на сегодня истощает ресурсы газа на разрабатываемых месторождениях и постепенно сокращает добычу «голубого» топлива.  Об этом сообщила председатель правления перерегистрированной в Украине компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова.

«Сейчас крымский «Черноморнефтегаз» работает на истощение, на уничтожение. Добыча на месторождениях падает… РФ построила газопровод в Крым со стороны России, чтобы качать газ оттуда. Шельф развивать дорого. Запасы месторождений Штормовое и Архангельское (находятся в Черном море. – Ред.) истощаются. Необходима интенсификация этих скважин, а это требует больших вложений», - сказала она.

Также Нежнова добавила, что сотрудники украинского «Черноморнефтегаза» периодически выплывают в море вместе с пограничниками и фиксируют факты перемещения захваченных Россией двух буровых платформ, а также факты добычи газа с помощью этого оборудования, сообщает УНИАН.

«Оккупанты очень нервничают, когда мы подходим к нашим буровым платформам. Они на этих буровых и на наших кораблях нарисовали флаг Российской Федерации. Было бряцание мускулами, железом. Было испытание, у кого первого сдадут нервы - у нас или у них», - отметила глава компании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия установила буровые платформы в морской экономической зоне Украины в Черном море.

30 мая Приморский районный суд Одессы наложил арест на захваченные Россией 27 судов и 33 нежилых помещения ОАО «Черноморнефтегаз».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги