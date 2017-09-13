Захваченная Россией в Крыму нефтегазовая украинская компания «Черноморнефтегаз», которая добывает углеводороды на шельфе Черного и Азовского морей, на сегодня истощает ресурсы газа на разрабатываемых месторождениях и постепенно сокращает добычу «голубого» топлива. Об этом сообщила председатель правления перерегистрированной в Украине компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова.

«Сейчас крымский «Черноморнефтегаз» работает на истощение, на уничтожение. Добыча на месторождениях падает… РФ построила газопровод в Крым со стороны России, чтобы качать газ оттуда. Шельф развивать дорого. Запасы месторождений Штормовое и Архангельское (находятся в Черном море. – Ред.) истощаются. Необходима интенсификация этих скважин, а это требует больших вложений», - сказала она.

Также Нежнова добавила, что сотрудники украинского «Черноморнефтегаза» периодически выплывают в море вместе с пограничниками и фиксируют факты перемещения захваченных Россией двух буровых платформ, а также факты добычи газа с помощью этого оборудования, сообщает УНИАН.

«Оккупанты очень нервничают, когда мы подходим к нашим буровым платформам. Они на этих буровых и на наших кораблях нарисовали флаг Российской Федерации. Было бряцание мускулами, железом. Было испытание, у кого первого сдадут нервы - у нас или у них», - отметила глава компании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия установила буровые платформы в морской экономической зоне Украины в Черном море.

30 мая Приморский районный суд Одессы наложил арест на захваченные Россией 27 судов и 33 нежилых помещения ОАО «Черноморнефтегаз».