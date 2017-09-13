В Украине с 21 сентября следует ожидать существенного похолодания до 13-17 градусов тепла днем. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«В ближайшее время погода ожидается с колебаниями температуры. Более существенное похолодание придет где-то с 21 сентября. Тогда прогнозируется 13-17 градусов тепла», - рассказала синоптик.

Завтра по всей Украине повысится температура воздуха, погода будет сухая. «Уже завтра везде будет сухо, без осадков, температура воздуха вновь повысится. В пределах страны составит 23-28 градусов тепла. На севере страны – 22-23 градуса, а на юге – 28 градусов», - прогнозирует Диденко, сообщает Эспрессо.TV.

В большинстве центральных, восточных и южных областей сохранится летняя погода. «Сегодня на западе страны температура воздуха будет 17-22 градуса, местами - 15 градусов с возможными осадками. На севере дожди вероятны на Житомирщине. На востоке - настоящее лето, температура воздуха будет 25-30 градусов. Тепло будет и на юге - 26-30 градусов», - рассказала синоптик.

В Киеве сегодня прогнозируют температуру воздуха в пределах 20 градусов тепла, осадки маловероятны.