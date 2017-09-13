Разогретая до предела телеканалами тема «прорыва Саакашвили-Тимошенко» на границе неожиданно сенсационно уступила свой телевизионный рейтинг регулярной передаче телеканала «112 Украина» «Кто кому Рабинович», которая выходит по воскресеньям в 20:00. Об этом сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Я дико извиняюсь перед Саакашвили и Тимошенко, но моя передача на 112-м канале побила в два раза рейтинг «перехода границы». Ура! Страна выздоравливает!», – написал политик и привел цифру: программу «Кто кому Рабинович» 10 сентября смотрело рекордное число зрителей – 4 млн 84 тыс.

Эти же данные подтверждаются и телеканалом «112 Украина».

Как сообщается в его пресс-релизе, программа «Кто кому Рабинович» телеканала «112 Украина», 8 выпусков которой вошли в топ-10 лучших программ телеканала за 2017 год, не уступает свое первенство и остается лидером среди всех программ украинских новостных телеканалов по основным аудиториям. Ее последний выпуск от 10 сентября вывел «112 Украина» на 7 позицию в общенациональном рейтинге (аудитория старше 18 лет).

По аудитории 18+(50+) программа прошла с цифрами: доля – 4,06% и рейтинг – 1,54%, а телеканал в слоте «Кто кому Рабинович» традиционно был абсолютным лидером среди всех информационных телеканалов.

Показатели «112 Украина» в слоте программы по аудитории 18+(50+)

При этом зрители старше 18 лет по всей Украине посмотрели последний выпуск с показателями доли – 3,34% и рейтинга – 1,29%, что позволило лидеру информационного эфира в слоте программы занять 8 место в общем топе каналов. Кроме того, в данной категории зрителей «Кто кому Рабинович» возглавил недельный рейтинг программ информационно-новостных телеканалов.

Показатели «112 Украина» в слоте программы по аудитории Киев 18+

Среди киевлян средние показатели смотрения составили: доля – 1,75%, рейтинг – 0,53%.

Напомним, проект «Кто кому Рабинович» стартовал в эфире телеканала «112 Украина» 29 января и выходит в эфир по воскресеньям в 20:00. Еженедельно ведущий Вадим Рабинович комментирует главные события страны и отвечает на вопросы телезрителей, которые они задают в прямом эфире у мобильной студии телеканала, через Facebook, а также по телефону. За весь период существования проекта его посмотрело уже почти 7 миллионов человек (Universe, показатель cov#).

Отметим, данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные рассчитаны по показателям rat%, shr%, cov# и предоставлены телеканалом «112 Украина». Данные за 10.09.2017 – Overnight.