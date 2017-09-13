Кабинет Министров Украины назначил Юрия Лучечко временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия «Укрспирт».
Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины от 6 сентября 2017 года опубликовано на правительственном портале.
«Согласиться с предложением Министерства аграрной политики и продовольствия о временном возложении исполнения обязанностей директора Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт» на советника директора указанного предприятия Лучечко Юрия Михайловича», – сказано в документе.
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