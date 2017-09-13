Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту проведения 10 сентября выборов «губернатора» Севастополя, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам рассмотрения обращения народного депутата Украины Белоцерковца Д.А. внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту проведения оккупационными властями Крыма 10.09.2017 выборов так называемого «губернатора» города Севастополя», – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанное уголовное производство начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) УК Украины и в его пределах следствием будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к проведению незаконных выборов на территории Автономной Республики Крым.

Напомним, Европейский Союз не признает проведенные Россией 10 сентября выборы так называемого «губернатора Севастополя» в аннексированном Россией Крыму.