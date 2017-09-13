также в разделеСтолица
В Киеве задержали «вора в законе» 40
На Подоле неизвестные закрасили воду в фонтане в зеленый цвет 60
За сутки в Киеве 6 человек отравились грибами 59
В Киеве прошел юбилейный 10-й «Кубок Барбоса» 53
Пожар на свалке под Киевом: КГГА не исключает поджог 33
Спасатели назвали причину ЧП в киевском метро 113
Закрытые из-за задымления станции киевского метро открыли 99
В киевском метро остановили поезда на «синей» ветке из-за задымления 109
В Киеве неизвестные избили битами работников СТО и буянили в полиции 49
В четырех районах Киева временно отключат холодную воду 49
В Киеве на полгода ограничат движение на Борщаговской 116
Полиция задержала вандала, разрисовавшего переход у Минобороны 94
Появилось новое видео взрыва авто в центе Киева 158
СМИ назвали имя женщины, пострадавшей при взрыве авто в Киеве 790
В Киеве накрыли «конверт» с оборотом в миллиард 80
Полиция усилила патрулирование Киева 99
Обнародовано видео взрыва авто в центре Киева 411
МВД: Погибший в результате взрыва в Киеве имел связи с чеченским криминалитетом 172

Жителей, пострадавших в результате взрыва в доме на проспекте Голосеевском, 70, обеспечат жильем и материальной помощью в установленном законом порядке. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА.

Строительной лабораторией КП «Киевжилспецэксплуатация» было проведено обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций дома. Согласно акту обследования, конструкции находятся в аварийном состоянии. В связи с этим эксплуатация здания невозможна, а восстановление дома по составу имеющихся строительных конструкций - нецелесообразно. Поэтому было принято решение об отселении жителей.

Согласно распоряжению, Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА осуществляет расчеты необходимой жилой площади и обрабатывает пути предоставления жилья гражданам. Департамент социальной политики КГГА решить вопрос предоставления материальной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, 8 июля в жилом доме на проспекте Голосеевском, 70 произошел взрыв. Это здание находится в сфере управления районной в г.. Киеве государственной администрации. В доме расположено 17 квартир, из которых 5 - это квартиры общего пользования, где зарегистрировано 68 граждан.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги