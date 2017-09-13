Жителей, пострадавших в результате взрыва в доме на проспекте Голосеевском, 70, обеспечат жильем и материальной помощью в установленном законом порядке. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА.

Строительной лабораторией КП «Киевжилспецэксплуатация» было проведено обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций дома. Согласно акту обследования, конструкции находятся в аварийном состоянии. В связи с этим эксплуатация здания невозможна, а восстановление дома по составу имеющихся строительных конструкций - нецелесообразно. Поэтому было принято решение об отселении жителей.

Согласно распоряжению, Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА осуществляет расчеты необходимой жилой площади и обрабатывает пути предоставления жилья гражданам. Департамент социальной политики КГГА решить вопрос предоставления материальной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, 8 июля в жилом доме на проспекте Голосеевском, 70 произошел взрыв. Это здание находится в сфере управления районной в г.. Киеве государственной администрации. В доме расположено 17 квартир, из которых 5 - это квартиры общего пользования, где зарегистрировано 68 граждан.