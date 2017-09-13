Сотрудники уголовного розыска Главного управления столичной полиции снова задержали 51-летнего гражданина России Джошуа Гела, который в криминальном мире имеет прозвище «Гела Тбилисский», сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В прошлом он неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков), поэтому хорошо знает уголовные традиции и живет по «понятиям». В 1996 году в Москве «Гелу Тбилисского» короновали два известных в криминальном мире «вора в законе», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По данным полиции, в Украине он создал несколько преступных групп, которые занимались кражами из автомобилей и похищением транспортных средств преимущественно в Киеве, Киевской области, Николаеве и Херсоне, а затем «крышевал» их деятельность. Кроме того, он организовывал криминальные «сходки» и поощрял молодежь участвовать в деятельности преступных групп.

Тогда миграционная служба Украины приняла решение о его принудительном выдворении. Но недавно оперативники узнали, что «Гела Тбилисской» снова в Киеве. Во время санкционированного обыска возможного места проживания уроженца Грузии правоохранители задержали его.

«Сотрудники полиции устанавливают, каким образом и по каким документам мужчина попал на территорию нашего государства. Сейчас его поместили в Черниговский пункт временного содержания, решаются вопросы его выдворении за пределы Украины. Кстати, в спецприемнике «Гела Тбилисский» встретился со своим «коллегой» - «вором в законе» Черай Тенгиз «Тенгугальським», который тоже ждет, когда покинет территорию Украины», - отметил Крищенко.

Напомним, 24 апреля сотрудники уголовного розыска Главного управления столичной полиции во время «деловой» встречи в ресторане в центре города задержали «вора в законе» Джошуа Гела, который в криминальном мире имеет прозвище «Гела Тбилисский».